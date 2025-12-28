पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी, फरीदकोट में पारा 3.4 डिग्री पर पहुंचा

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आकर पंंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फीली हवाओं के चलते रविवार को फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि सीजन का सबसे कम तापमान रहा।

वहीं होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 4.4 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 4.6 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 4.0 डिग्री सेल्सियस, एसबीएस नगर में 4.5 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया। जबकि रूपनगर में 5.5 डिग्री सेल्सियस,