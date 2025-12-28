Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी, फरीदकोट में पारा 3.4 डिग्री पर पहुंचा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:41 AM (IST)

    पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें फरीदकोट 3.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। होशियारपुर, अमृतसर और लुधियाना सहित अन्य जिलों में भी न्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आकर पंंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फीली हवाओं के चलते रविवार को फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि सीजन का सबसे कम तापमान रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 4.4 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 4.6 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 4.0 डिग्री सेल्सियस, एसबीएस नगर में 4.5 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया। जबकि रूपनगर में 5.5 डिग्री सेल्सियस,

    माानसा में 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सुबह कई जिलों में घनी धुंध रही। ओस भी गिरी। हालांकि, सुबह दस बजे के बाद कई जिलों में धूप निकल आई। मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने पंजाब में 29 दिसंबर तक घनी धुंध व शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है।