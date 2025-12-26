फरीदकोट: नेहरू स्टेडियम बना नशेड़ियों का अड्डा, जगह-जगह बिखरी शराब की बोतलें; कहां सोया प्रशासन?

प्रदीप गर्ग, फरीदकोट। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में खुलेआम नशा करना, शराब पीना और जुआ खेलना जैसी अवैध गतिविधियां पंजाब सरकार की नशा-विरोधी नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं। यह बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अर्श सच्चर ने कही। अर्श सच्चर ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया गया यह स्टेडियम आज नशाखोरों और जुआरियों का अड्डा बनता जा रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।

उन्होंने कहा कि स्टेडियम के अंदर मिली शराब की बोतलों, तंबाकू और नशीले पदार्थों की गंदगी इस बात का प्रमाण है। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिला खेल अधिकारी को कई बार सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अर्श सच्चर ने आगे कहा कि स्टेडियम का मुख्य द्वार अक्सर जंजीरों से बंद रहता है, जिसके कारण खिलाड़ियों को अपनी साइकिल और दोपहिया वाहन बाहर पार्क करने पड़ते हैं।

इस लापरवाही के कारण कई बार चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, शौचालयों में अजनबी लोग कब्जा कर लेते हैं और साफ-सफाई की हालत बेहद खराब है। सबसे गंभीर बात यह है कि महिला खिलाड़ी असुरक्षित महसूस करती हैं।



अर्श सच्चर ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नेहरू स्टेडियम की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने, नशीली दवाओं, शराब और जुए में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने, मुख्य द्वार के अंदर सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था करने, सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने और कार्रवाई रिपोर्ट जारी करने की मांग की है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।