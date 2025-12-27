स्नैचर ने छीना पर्स, युवती ने हिम्मत दिखा एक्टिवा से गिराया, लोगों की मदद से पुलिस को सौंपा

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पर्स छीनकर भाग रहे दो स्नैचर को युवती ने एक्टिवा से गिराया और लोगों की मदद से पुलिस के हवाले किया। हालांकि, स्नैचर का साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपित की पहचान भबात निवासी रोशन लाल के रूप में हुई है। यहां तक की उससे बरामद एक्टिवा भी चोरी की निकली।

डेराबस्सी के गांव दप्फरपुर निवासी मीनाक्षी एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। वह सुबह 9 बजे बलटाना स्थित के-एरिया चौक पर पहुंची और यहां अंडरपास को पैदल क्राॅस करके सैणी विहार जा रही थी। इसी दौरान रोशन अपने साथी के साथ एक्टिवा पर आया। मीनाक्षी के हाथ में पकड़ा पर्स झपटकर भागने की कोशिश की।

मीनाक्षी ने हिम्मत दिखाते हुए स्कूटी को पकड़कर नीचे गिरा दी और मीनाक्षी ने रोशन को मजबूती से पकड़कर रखा। साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद में आसपास के लोगों की मदद से रोशन को पकड़कर पुलिस हवाले कर दिया। पुलिस ने मीनाक्षी की शिकायत पर रोशन लाल खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्नैचिंग का केस दर्ज कर लिया है।