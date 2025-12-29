मोहाली के जीरकपुर में चल रहा था मिलावट का धंधा, नकली पनीर और देसी घी की सप्लाई का भंडाफोड़
जीरकपुर पुलिस ने भबात क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। एक होलसेलर की दुकान से नकली पनीर, देसी घी और दूध बरामद क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पुलिस ने भबात क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। एक होलसेलर की दुकान पर छापा मारा। 4 क्विंटल पनीर, 4 क्विंटल देसी घी और लगभग 6 क्विंटल दूध मिला है। हेल्थ विभाग की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल लेकर उन्हें सील कर दिया।
सभी सैंपल्स को जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) भेज दिया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की गई है। रेड के दौरान दुकान संचालक से भी पूछताछ की गई। हालांकि, जांच प्रक्रिया जारी होने के चलते फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
पुलिस और हेल्थ विभाग की संयुक्त टीम पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई किन-किन इलाकों में की जा रही थी। एएसपी गजलप्रीत कौर का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
