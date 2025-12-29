मोहाली के जीरकपुर में चल रहा था मिलावट का धंधा, नकली पनीर और देसी घी की सप्लाई का भंडाफोड़

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पुलिस ने भबात क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। एक होलसेलर की दुकान पर छापा मारा। 4 क्विंटल पनीर, 4 क्विंटल देसी घी और लगभग 6 क्विंटल दूध मिला है। हेल्थ विभाग की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल लेकर उन्हें सील कर दिया।

सभी सैंपल्स को जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) भेज दिया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की गई है। रेड के दौरान दुकान संचालक से भी पूछताछ की गई। हालांकि, जांच प्रक्रिया जारी होने के चलते फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।