Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाड़ी में डलने वाले इंजन ऑयल और कूलेंट को अच्छे से जांच लें, क्योंकि पंजाब में इस शहर में चल रहा था बड़ा खेल

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:46 PM (IST)

    जीरकपुर के भबात स्थित एक गोडाउन में नकली इंजन ऑयल और कूलेंट बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ है। एएसपी गजलप्रीत कौर के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जीरकपुर के भबात स्थित गोडाउन एरिया से नकली इंजन और कूलेंट बनाने वाली फैक्टरी पर छापा।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। बाइक, कार या अन्य गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं तो उसमें डलने वाले वाले इंजन ऑयल और इंजन को ठंडा रखने वाले कूलेंट की अच्छी तरह से जांच कर लें। क्या पता बोतल का स्टिकर तो नामी कंपनी के जैसा दिखने वाला हो, लेकिन इंजन ऑयल नकली हो। यह दावा कोई ओर नहीं, बल्कि एएसपी गजलप्रीत कौर ने जीरकपुर के भबात स्थित गोडाउन एरिया से एक नकली इंजन और कूलेंट बनाने वाली फैक्टरी में छापा मारने के बाद किया है।

    एएसपी का कहना है कि छापामारी दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल प्लास्टिक के ड्रमों में से बरामद हुआ है, जिनको आगे भरने वाले नामी कंपनियों के जैसे दिखने वाले डिब्बे बरामद हुए हैं। पुलिस ने संबंधित कंपनियों के प्रबंधकों को बुलाकर इसकी जांच करवाई, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने पीरमुछल्ला की एवरग्रीन रेजिडेंसी में रहने वाले संदीप कौशिक के खिलाफ काॅपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं तहत केस दर्ज कर लिया है।

    भबात स्थित गोडाउन एरिया से पुलिस को किसी एक गोदाम के अंदर नकली इंजन ऑयल बनाने की शिकायत मिली। इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू की और मौका पाकर एएसपी गजलप्रीत के नेतृत्व में गोडाउन में छापेमारी की गई। पुलिस पार्टी को देख गोडाउन में काम करने वाले कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया।

    पुलिस ने गोडाउन में बड़े और भारी भरकम ड्रमों में इंजन ऑयल बरामद हुआ और इसकी जांच के लिए मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम से जांच करवाई। गोडाउन के मालिक से इतनी बड़ी मात्रा से बरामद हुए इंजन ऑयल को लेकर पूछताछ की, लेकिन गोडाउन मालिक पुलिस के सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहा।

    यह देख पुलिस ने पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण करने वाली निजी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ संपर्क कर मौके पर बुलवाया और पंजाब सरकार के उन अधिकारियों को बुला लिया, जो इसकी देखरेख का काम करते हैं। दोनों ने गोडाउन से भारी मात्रा में बरामद हुए इंजन ऑयल व अन्य पदार्थ की जांच की, जिसके बाद सैंपल्स भरकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं और पुलिस ने जांच तक के लिए गोडाउन को नायब तहसीलदार कशिश गर्ग की मौजूदगी में सील करके बंद कर दिया है।