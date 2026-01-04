गाड़ी में डलने वाले इंजन ऑयल और कूलेंट को अच्छे से जांच लें, क्योंकि पंजाब में इस शहर में चल रहा था बड़ा खेल

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। बाइक, कार या अन्य गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं तो उसमें डलने वाले वाले इंजन ऑयल और इंजन को ठंडा रखने वाले कूलेंट की अच्छी तरह से जांच कर लें। क्या पता बोतल का स्टिकर तो नामी कंपनी के जैसा दिखने वाला हो, लेकिन इंजन ऑयल नकली हो। यह दावा कोई ओर नहीं, बल्कि एएसपी गजलप्रीत कौर ने जीरकपुर के भबात स्थित गोडाउन एरिया से एक नकली इंजन और कूलेंट बनाने वाली फैक्टरी में छापा मारने के बाद किया है।

एएसपी का कहना है कि छापामारी दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल प्लास्टिक के ड्रमों में से बरामद हुआ है, जिनको आगे भरने वाले नामी कंपनियों के जैसे दिखने वाले डिब्बे बरामद हुए हैं। पुलिस ने संबंधित कंपनियों के प्रबंधकों को बुलाकर इसकी जांच करवाई, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने पीरमुछल्ला की एवरग्रीन रेजिडेंसी में रहने वाले संदीप कौशिक के खिलाफ काॅपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं तहत केस दर्ज कर लिया है।

भबात स्थित गोडाउन एरिया से पुलिस को किसी एक गोदाम के अंदर नकली इंजन ऑयल बनाने की शिकायत मिली। इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू की और मौका पाकर एएसपी गजलप्रीत के नेतृत्व में गोडाउन में छापेमारी की गई। पुलिस पार्टी को देख गोडाउन में काम करने वाले कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया।

पुलिस ने गोडाउन में बड़े और भारी भरकम ड्रमों में इंजन ऑयल बरामद हुआ और इसकी जांच के लिए मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम से जांच करवाई। गोडाउन के मालिक से इतनी बड़ी मात्रा से बरामद हुए इंजन ऑयल को लेकर पूछताछ की, लेकिन गोडाउन मालिक पुलिस के सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहा।