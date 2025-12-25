सड़क किनारे पर्स टांगकर खड़े हो तो रहें सावधान, बाइक पर घुमते हैं स्नैचर, पढ़े कैसे देते हैं वारदात को अंजाम
मोहाली के जीरकपुर के सिंगपुरा इलाके में एक महिला स्नैचिंग का शिकार हुई। बाइक सवार स्नैचरों ने महिला का पर्स छीना, जिसमें नकदी, सोने के कंगन और जरूरी द ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। शहर के सिंगपुरा क्षेत्र में एक महिला से झपटमारी की घटना सामने आई है। सिंगपुरा स्थित चिकित्ससा काइट सोसाइटी की रहने वाली महिला से मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दिनदहाड़े पर्स छीन लिया और फरार हो गए।
घटना के बाद महिला की शिकायत पर जीरकपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीना करेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम करीब 6 बजे सिंगपुरा गेट के बाहर अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और पर्स झपट कर ले गए।
वीना के अनुसार, पर्स में करीब तीन हजार रुपये नकद, सोने के कानों के कंगन, घर की चाबियां, आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। उन्होंने तुरंत जीरकपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।