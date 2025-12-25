Language
    सड़क किनारे पर्स टांगकर खड़े हो तो रहें सावधान, बाइक पर घुमते हैं स्नैचर, पढ़े कैसे देते हैं वारदात को अंजाम

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    जीरकपुर में सिंगपुरा गेट के बाहर शाम छह बजे वारदात।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। शहर के सिंगपुरा क्षेत्र में एक महिला से झपटमारी की घटना सामने आई है। सिंगपुरा स्थित चिकित्ससा काइट सोसाइटी की रहने वाली महिला से मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दिनदहाड़े पर्स छीन लिया और फरार हो गए।

    घटना के बाद महिला की शिकायत पर जीरकपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीना करेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम करीब 6 बजे सिंगपुरा गेट के बाहर अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और पर्स झपट कर ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीना के अनुसार, पर्स में करीब तीन हजार रुपये नकद, सोने के कानों के कंगन, घर की चाबियां, आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। उन्होंने तुरंत जीरकपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।