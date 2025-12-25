सड़क किनारे पर्स टांगकर खड़े हो तो रहें सावधान, बाइक पर घुमते हैं स्नैचर, पढ़े कैसे देते हैं वारदात को अंजाम

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। शहर के सिंगपुरा क्षेत्र में एक महिला से झपटमारी की घटना सामने आई है। सिंगपुरा स्थित चिकित्ससा काइट सोसाइटी की रहने वाली महिला से मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दिनदहाड़े पर्स छीन लिया और फरार हो गए।

घटना के बाद महिला की शिकायत पर जीरकपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीना करेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम करीब 6 बजे सिंगपुरा गेट के बाहर अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और पर्स झपट कर ले गए।