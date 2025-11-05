पंजाब में महिलाओं को DBT के जरिए मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम भगवंत मान ने की घोषणा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में अब ईमानदारी की राजनीति चल रही है, और इस भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्होंने तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान आयोजित भव्य रोड शो में राज्य की महिलाओं को एक ऐतिहासिक सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगले बजट सत्र में हर महिला को प्रति माह 1000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी – बिना किसी कागजी कार्रवाई, बिना किसी दलाल के, बस एक क्लिक में!

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री मान ने अपने दिल की बात कहते हुए यह धमाकेदार ऐलान किया कि उनकी सरकार जनता से किए गए हर वादे को एक-एक कर पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारी माताओं और बहनों से किया गया 1000 का वादा भी आगामी बजट में पारित होने के बाद पूरा किया जाएगा। अब महिलाओं को हर महीने 1000 देने की बारी है।" उन्होंने साफ किया कि यह राशि मासिक तौर पर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए हर पात्र महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगी।

यह 1000 सिर्फ एक योजना नहीं है। यह पंजाब की माँ-बहनों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि घरेलू खर्चों में राहत देकर परिवारों की खुशहाली बढ़ाएगी। भगवंत मान ने कहा, "अगर किसी घर के एक बच्चे को नौकरी मिल जाती है, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है, और एक महिला को आर्थिक सहायता मिलने से पूरा परिवार मजबूत होता है।" यह कदम महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी देगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद को 'दुख मंत्री' बताते हुए कहा कि वे लोगों के सुख-दुख में साझेदारी निभाने आए हैं, न कि सिर्फ कुर्सी पर बैठने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों और आम घरों की परेशानियों को बखूबी समझती है और सरकार का फर्ज है कि लोगों की मुश्किलें सुने। उनकी सरकार ने लोगों के बिजली बिल माफ किए (300 यूनिट मुफ्त बिजली), युवाओं को नौकरियां दीं, स्कूलों की व्यवस्था बेहतर की और आम आदमी क्लीनिक खोले। उन्होंने कहा कि यह इलाका पहले कई मुश्किल दौर से गुजरा है, अब समय है विकास की ओर बढ़ने का।