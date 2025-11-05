Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में महिलाओं को DBT के जरिए मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम भगवंत मान ने की घोषणा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन उपचुनाव के दौरान घोषणा की है कि अगले बजट सत्र में हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवारों की खुशहाली बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। मान ने अपनी सरकार की जनहितैषी नीतियों और वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें मुफ्त बिजली और नौकरियां शामिल हैं। उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की।  

    prefferd source google
    Hero Image

    1000 की 'गारंटी' पर सीएम मान का बड़ा दांव

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में अब ईमानदारी की राजनीति चल रही है, और इस भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्होंने तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान आयोजित भव्य रोड शो में राज्य की महिलाओं को एक ऐतिहासिक सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगले बजट सत्र में हर महिला को प्रति माह 1000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी – बिना किसी कागजी कार्रवाई, बिना किसी दलाल के, बस एक क्लिक में!

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री मान ने अपने दिल की बात कहते हुए यह धमाकेदार ऐलान किया कि उनकी सरकार जनता से किए गए हर वादे को एक-एक कर पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारी माताओं और बहनों से किया गया 1000 का वादा भी आगामी बजट में पारित होने के बाद पूरा किया जाएगा। अब महिलाओं को हर महीने 1000 देने की बारी है।" उन्होंने साफ किया कि यह राशि मासिक तौर पर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए हर पात्र महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगी।

    यह 1000 सिर्फ एक योजना नहीं है। यह पंजाब की माँ-बहनों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि घरेलू खर्चों में राहत देकर परिवारों की खुशहाली बढ़ाएगी। भगवंत मान ने कहा, "अगर किसी घर के एक बच्चे को नौकरी मिल जाती है, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है, और एक महिला को आर्थिक सहायता मिलने से पूरा परिवार मजबूत होता है।" यह कदम महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी देगा।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद को 'दुख मंत्री' बताते हुए कहा कि वे लोगों के सुख-दुख में साझेदारी निभाने आए हैं, न कि सिर्फ कुर्सी पर बैठने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों और आम घरों की परेशानियों को बखूबी समझती है और सरकार का फर्ज है कि लोगों की मुश्किलें सुने। उनकी सरकार ने लोगों के बिजली बिल माफ किए (300 यूनिट मुफ्त बिजली), युवाओं को नौकरियां दीं, स्कूलों की व्यवस्था बेहतर की और आम आदमी क्लीनिक खोले। उन्होंने कहा कि यह इलाका पहले कई मुश्किल दौर से गुजरा है, अब समय है विकास की ओर बढ़ने का।

    तरनतारन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे 11 नवंबर को झाड़ू को वोट दें। उन्होंने कहा, "विपक्ष पैसों की राजनीति कर रहा है, लेकिन तरनतारन की समझदार जनता ईमानदारी और विकास को चुनेगी।" मुख्यमंत्री मान ने यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादे पाँच साल के भीतर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार की 'जनहितैषी' नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव में भारी जीत दर्ज करने को लेकर पूरी तरह आशान्वित है।