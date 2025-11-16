पंजाब विश्वविद्यालय में मचा बवाल... क्या होता है सीनेट और सिंडिकेट, छात्रों की क्या है मांग? पूरी डिटेल

सुशील कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में सीनेट चुनाव को लेकर कई दिनों से धरना-प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में राजनेता से लेकर सिंगर तक भाग ले चुके हैं, साथ ही किसानों ने भी अपना समर्थन दिया है। यह प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप लेने की ओर बढ़ रहा है।

दरअसल, पंजाब के लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार कोई दखल दे। केंद्र के फैसले के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए। इनका कहना है कि हम सीनेट और सिंडिकेट में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए यह समझना होगा कि सीनेट और सिंडिकेट क्या होता है? केंद्र का क्या था फैसला? किस विवाद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों की क्या मांग है? क्या है विवाद दरअसल, केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को नई अधिसूचना जारी कर ग्रेजुएट कोंस्टीटूएंसी को समाप्त कर दिया था और सीनेट की सदस्य संख्या को 91 से घटाकर 24 कर दिया था। केंद्र सरकार ने कहा कि सीनेट में अब निर्वाचित की जगह नॉमिनेटेड सदस्य होंगे।