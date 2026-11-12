पश्चिम एशिया संकट के बीच खाद सब्सिडी में 64.3% बढ़ी, किसानों को राहत; केवल ढिल्लों ने पीएम मोदी का जताया आभार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रबी 2026-27 सीज़न (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों हेतु ₹62,370.02 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

ढिल्लों ने पंजाब की 'आप' सरकार से मांग की कि केंद्र द्वारा भेजी जा रही सब्सिडी वाली खाद का सहकारी समितियों और मंडियों के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में कालाबाजारी, जमाखोरी या खाद के साथ गैर-जरूरी वस्तुओं की जबरन टैगिंग कर किसानों की लूट न हो सके।