'2026 तक संगठित अपराध को जड़ से खत्म कर देंगे..', पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने गैंगेस्टरों को दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव ने नए साल में ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को जड़ से खत्म करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल पुलिस को हर तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है और जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राईम बढ़ रहा है उसके समानांतर उसे खत्म करने की प्लानिंग पर भी काम किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरव यादव आज मीडिया कर्मियों से नए साल के रोडमैप पर अपनी बात रख रहे थे। यादव ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को खत्म करने की अपनी चुनौतियां भी हैं। उन्होंने बताया कि इनसे जुड़े हुए लोग या तो विदेशों में बैठे हैं या फिर देश के ही कई राज्यों में छिपे हैं जिन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है। वहीं, इन्हें पनाह भी मिली है।

उन्होंने माना कि टारगेट किलिंग्स बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि पुलिस इन चुनौतियों के कारण इन केसों को बीच में छोड़ देती है । हम महीनों उन केसों को ट्रेस करते हैं । संदीप नंगल अंबियां केस की उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि दो साल तक इस केस को ट्रैक किया गया। उन्होंने बताया कि 40 से 50 गैंगेस्टर विदेशों में हैं जिनके 300 से 400 मॉड्यूल सक्रिय हैं।

डीजीपी ने कहा कि नार्को टेरर को लेकर कहा कि पाकिस्तान पंजाब को डिस्टर्ब करने के लगातार प्रयास कर रहा है और प्राक्सी वार चला रहा है । वहां के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर इन कामों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं । पाकिस्तान ने पहले भी सामाजिक सौहार्द खराब करने की पंजाब में कोशिश की है लेकिन पंजाब के लोगों ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया।दरअसल पंजाब के लोग रेडिकल नहीं हैं। अब उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करके ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजनी शुरू कर दी है।

हमने सीमा पर तीन एंटी ड्रोन स्थापित कर दिए हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल ने भी अपने तौर पर ऐसा किया है इनकी बदौलत हम 50 फीसदी ड्रोन को आने से रोक पाए हैं। उन्होंने बताया कि 515 ड्रोन आए हैं जिसमें से 263 मार गिराए हैं। डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 17 एंटी ड्रोन सिस्टम और खरीदने के लिए फंड देने की मांग की है। हाल ही में जब केंद्रीय गृहमंत्री आए थे तो उन्होंने इस मांग को मान लिया था।

नए साल में युद्ध नशों के विरुद्ध को और बढ़ाएंगे साल 2026 में पंजाब पुलिस का रोडमैप मीडिया से साझा करते हुए गौरव यादव ने कहा कि नए साल में युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे।उन्होंने बताया कि विलेज डिफेंस कमेटियों के साफ्टवेयर को पुलिस के पोर्टल के साथ अटैच किया जाएगा ताकि सूचनाएं मिलने पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के तीन रीजनरल सेंटरलुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर में बनाए जा रहे हैं जिनकी इमारतों का काम नए साल में शुरू होगा।

डीजीपी ने बताया कि नकली पासपोर्ट के आधार पर विदेशों में निकलने वाले लोगों को काबू करना हमारे प्रोग्राम में है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट केंद्र एक दूसरे से जुड़े न होने के कारण यह दिक्कत आ रही है। यह मामला हम केंद्र के पास उठा रहे हैं। इसके अलावा नशों के केसों में जांच के लिए हैड कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों को भी जांच अधिकारी बनाया जा रहा है । हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है।

पंजाब पुलिस की कुल 6000 गाड़ियों के फ्लीट में से पुरानी हो चुकी कि दो हजार गाड़ियों को बदला जा रहा है। इस पर 858 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सभी 454 एसएचओ स्तर के अधिकारियों को नई गाड़ियां दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मेगा पुलिस फंड को भी मंजूरी दे दी जिस पर तीन सालों में 426 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके अधीन डायल 112 का कंट्रोल रूम मोहाली के सेक्टर 89 में और साइबर क्राइम का नया दफ्तर सेक्टर चार में स्थापित किया जा रहा है।दो पुलिस लाइंस नवांशहर और मालेरकोटला में बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस भवन को बनाने की मंजूरी भी मिल गई है जिसमें एंटी गैंगेस्टर टास्क फोर्स का मुख्यालय बनाया जाएगा।