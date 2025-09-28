Language
    मोहाली में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गुर्गे गिरफ्तार और साथियों की तलाश, चोरी की हुई 18 बाइक बरामद

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:58 PM (IST)

    मोहाली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 18 बाइकें बरामद की हैं। आरोपितों की पहचान अजय वकार और संदीप के रूप में हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की जांच में और भी वाहन बरामद होंगे। अजय पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं।

    वाहन चोरों से बरामद की गई बाइक, जो कि थाने में खड़ी हैं।

    जागरण संवाददाता, मोहाली।  पुलिस ने शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों का राजफाश करते हुए तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से चोरी की हुई 18 बाइक भी बरामद हुई हैं। वाहन चाेरों  की पहचान मोहाली के गांव रायपुर निवासी अजय, वकार उर्फ सलमान और नंगल थाना क्षेत्र के गांव कलित्रा निवासी संदीप के रूप में हुई है। इनके खिलाफ थाना फेज-1 में मामला दर्ज किया गया था। तीनों को अदालत में पेश किया गया और पुलिस रिमांड के दौरान चोरी की हुई बाइकें बरामद की हैं।

     अजय से 8, संदीप से 5 और वकार उर्फ सलमान से 5 बाइक बरामद हुई हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि चोरी की गई कुछ अन्य बाइक अपने साथियों को सौंपी हुई हैं। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की कार्रवाई में और चोरी के वाहन बरामद होंगे। पुलिस रिकाॅर्ड के अनुसार, अजय के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। वाहन चोरों ने एक संगठित गैंग बना रखा था और उनके अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। 

    डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि गांव त्यूड़ निवासी हरमनप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी स्प्लेंडर बाइक फेज-5 स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर से चोरी हो गई थी। इसी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को अन्य जगह से भी बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थीं।

    जांच के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अजय कुमार को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कुबूल किया कि वह अपने साथियों संदीप और वकार उर्फ सलमान के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। अजय की निशानदेही पर पुलिस ने संदीप और वकार को भी गिरफ्तार कर लिया है। 