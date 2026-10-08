CM मान ने लॉन्च किया हुनर पंजाब पोर्टल, युवाओं को कौशल के अनुसार रोजगार से जोड़ने में मिलेगी मदद

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के युवाओं को उनकी योग्यता और प्रशिक्षण के मुताबिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुनर पंजाब पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल पर फिस्कल इंसेंटिव मॉड्यूल भी शुरू किया गया।

लॉन्च के अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी पहल के तहत कुल चार मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से दो मॉड्यूल बुधवार को लॉन्च किए गए हैं, जबकि दो अन्य मॉड्यूल बाद में लॉन्च किए जाएंगे।

हुनर पंजाब पोर्टल के तहत प्रदेश के करीब 1750 प्रशिक्षण संस्थानों को एक मंच पर जोड़ा गया है। इनमें आइटीआइ, पॉलीटेक्निक, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों की जरूरत और युवाओं के हुनर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है।

अधिकारियों ने बताया कि उद्योग अपने लॉगइन के जरिए पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स और विद्यार्थियों की जानकारी देख सकेंगे। इसके बाद वे अपनी जरूरत के मुताबिक संबंधित संस्थान को मांग भेज सकेंगे। संस्थान भी अपनी तरफ से प्रशिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ सकेंगे। इससे उद्योगों को प्रशिक्षित मैनपावर और युवाओं को उनकी स्किल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने के बीच सीधा संपर्क तैयार होगा।

इसके साथ ही फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल पर शुरू किया गया फिस्कल इंसेंटिव मॉड्यूल निवेशकों के लिए पासबुक की तरह काम करेगा। इसमें निवेशकों को एक ही जगह पर उपलब्ध और पहले हासिल किए जा चुके वित्तीय प्रोत्साहनों की जानकारी मिल सकेगी। इससे इंसेंटिव की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2022 से अब तक पंजाब में करीब 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और इससे 6.31 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।

2600 परियोजनाओं को मिली इस साल मंजूरी वर्ष 2025-26 में करीब 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 2600 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अधिकारियों के अनुसार करीब 1.09 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश जमीन पर हो चुका है और तीन लाख 80 हजार से अधिक नौकरियां भी पैदा हुई हैं।