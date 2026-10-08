Punjab Mandi Price: सराफा बाजार में चमके सोना-चांदी, पंजाब की मंडियों में अनाज-दालों के दाम स्थिर

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट ₹220

राइसब्रान (अखाद्य) - ₹218

खल सरसों - ₹3,600

DOC (राइसब्रान) बैच सफेद / कंटीन्यूअस ₹1,950

सरसों प्रति टन ₹29,000

सूरजमुखी प्रति टन ₹28,500

गेहूं - ₹2,930 - 2,940

आटा 50 किग्रा ₹1,625 - 1,635

मैदा - ₹1,725 - 1,735

चोकर 45 किग्रा / 30 किग्रा ₹1,230 / ₹815

सूजी 50 किग्रा ₹1,735 - 1,750

मक्की बिहार ₹2,650 - 2,700

लुधियाना

राजमां चित्रा ₹10,800 - 13,200

अरहर दाल - ₹13,200 - 14,300

उड़द साबुत / धोया / छिलका ₹11,600 - 13,600

दाल मसूर - ₹7,800 - 11,500

चना दाल - ₹8,700 - 9,100

काबली चना - ₹8,300 - 13,000

मूंग साबुत / धोया ₹9,000 - 12,000

चावल DB सेला / शरबती स्टीम / 1121 सेला ₹7,500 - 10,400

तेल बिनौला / चावल / सरसों ₹13,500 - 17,750

खल सरसों / बिनौला ₹3,650 - 4,300

किराना जीरा / धनिया / हल्दी ₹17,000 - 27,800

केसर प्रति ग्राम (कश्मीरी) ₹275 - 280

अमृतसर

चावल बासमती (1121) स्टीम / सेला ₹10,000 - 11,200

शरबती सेला / स्टीम ₹6,600 - 7,600

1509 नया सेला / PR-11 ₹5,900 - 8,300

धान शरबती / बासमती 1121 / 1509 नया ₹3,300 - 5,800

चना देशी / चना दाल ₹8,300 - 9,000

गुड़ व शक्कर देशी पंजाब / शक्कर / बूरा खांड ₹5,650 - 5,850

जालंधर

गेहूं व मक्की गेहूं दड़ा / मक्की बिहार व UP ₹2,540 - 2,900

चावल परमल कच्चा / सेला ₹3,900 - 4,200

दालें उड़द, चना, काबली चना, राजमां ₹8,600 - 13,700

किराना जीरा, धनिया, लालमिर्च, हल्दी ₹17,300 - 29,800

मेवा काजू (प्रति किग्रा) / मखाना ₹850 - 1,350

बठिंडा

रुई प्रति मन (J-34 पंजाब/हरियाणा/राजस्थान) ₹6,450 - 6,525

कपास व बिनौला बिनौला / नरमा कपास नई ₹4,600 - 8,600

खल बिनौला / सरसों ₹3,500 - 3,850