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Punjab Mandi Price: सराफा बाजार में चमके सोना-चांदी, पंजाब की मंडियों में अनाज-दालों के दाम स्थिर

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 08 Oct 2026 06:04 PM (IST)

सोना-चांदी में हालिया गिरावट थमी और उनमें उछाल आया है। वहीं पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न व दालों के दाम स्थिर बने रहे।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।

  2. पंजाब की मंडियों में अनाज और दालों के भाव स्थिर रहे।

  3. अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में कृषि उत्पादों का व्यापार सामान्य।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सोना चांदी में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट के दौर पर ब्रेक लगाी है। जिसके बाद सराफा बाजार में सोना और चांदी एक बार फिर मजबूत रंगत में लौट आए हैं। वहीं, पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, खन्ना और बठिंडा की मंडियों में स्थिरता देखने को मिली है। 

पंजाब के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी तेजाबी 2,25,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी तरफ, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कारोबारी रुख मिला-जुला लेकिन काफी हद तक स्थिर बना रहा

खन्ना और जालंधर मंडियों में गेहूं 2895 से 2940 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में बना रहा, वहीं मक्की और चावल के भावों में सीमित हलचल रही। लुधियाना और जालंधर में राजमां, उड़द, चनादाल और मूंग जैसी प्रमुख दालों में स्थिरता के साथ सामान्य व्यापार देखा गया

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सोना एवं चांदी के भाव

 

विवरण इकाई भाव (₹ में)
सोना 24 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,48,500
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्राम 1,51,700
आभूषण 22 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,41,550
गिन्नी प्रति नग 1,15,000
चांदी तेजाबी - 2,25,000
चांदी सिक्का - 2,67,500

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पंजाब मंडियाें के भाव

 

मंडी जिंस / वस्तु श्रेणी / विवरण भाव (प्रति क्विंटल/अन्य)
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य)
प्रति प्वाइंट
₹220
 
राइसब्रान (अखाद्य)
-
₹218
 
खल सरसों
-
₹3,600
 
DOC (राइसब्रान)
बैच सफेद / कंटीन्यूअस
₹1,950
 
सरसों
प्रति टन
₹29,000
 
सूरजमुखी
प्रति टन
₹28,500
 
गेहूं
-
₹2,930 - 2,940
 
आटा
50 किग्रा
₹1,625 - 1,635
 
मैदा
-
₹1,725 - 1,735
 
चोकर
45 किग्रा / 30 किग्रा
₹1,230 / ₹815
 
सूजी
50 किग्रा
₹1,735 - 1,750
 
मक्की
बिहार
₹2,650 - 2,700
लुधियाना

 
राजमां
चित्रा
₹10,800 - 13,200
 
अरहर दाल
-
₹13,200 - 14,300
 
उड़द
साबुत / धोया / छिलका
₹11,600 - 13,600
 
दाल मसूर
-
₹7,800 - 11,500
 
चना दाल
-
₹8,700 - 9,100
 
काबली चना
-
₹8,300 - 13,000
 
मूंग
साबुत / धोया
₹9,000 - 12,000
 
चावल
DB सेला / शरबती स्टीम / 1121 सेला
₹7,500 - 10,400
 
तेल
बिनौला / चावल / सरसों
₹13,500 - 17,750
 
खल
सरसों / बिनौला
₹3,650 - 4,300
 
किराना
जीरा / धनिया / हल्दी
₹17,000 - 27,800
 
केसर
प्रति ग्राम (कश्मीरी)
₹275 - 280
अमृतसर

 
चावल
बासमती (1121) स्टीम / सेला
₹10,000 - 11,200
   
शरबती सेला / स्टीम
₹6,600 - 7,600
   
1509 नया सेला / PR-11
₹5,900 - 8,300
 
धान
शरबती / बासमती 1121 / 1509 नया
₹3,300 - 5,800
 
चना
देशी / चना दाल
₹8,300 - 9,000
 
गुड़ व शक्कर
देशी पंजाब / शक्कर / बूरा खांड
₹5,650 - 5,850
जालंधर

 
गेहूं व मक्की
गेहूं दड़ा / मक्की बिहार व UP
₹2,540 - 2,900
 
चावल
परमल कच्चा / सेला
₹3,900 - 4,200
 
दालें
उड़द, चना, काबली चना, राजमां
₹8,600 - 13,700
 
किराना
जीरा, धनिया, लालमिर्च, हल्दी
₹17,300 - 29,800
 
मेवा
काजू (प्रति किग्रा) / मखाना
₹850 - 1,350
बठिंडा

 
रुई
प्रति मन (J-34 पंजाब/हरियाणा/राजस्थान)
₹6,450 - 6,525
 
कपास व बिनौला
बिनौला / नरमा कपास नई
₹4,600 - 8,600
 
खल
बिनौला / सरसों
₹3,500 - 3,850
 
गेहूं चोकर
29 किग्रा / 50 किग्रा
₹690 / ₹1,250

 

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