LPU हिंसा की जड़ तक पहुंची पुलिस, विवादित वायरल संदेश करने वाली छात्रा ट्रेस; सुनी-सुनाई बात पर लिखी थी पोस्ट

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले की जांच में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। यूनिवर्सिटी में एक छात्रा से दुष्कर्म की अपुष्ट सूचना के बाद जिस रैडिट पोस्ट ने छात्रों के बीच आक्रोश पैदा किया था, पुलिस ने उसके मूल स्रोत का पता लगा लिया है। जानकारी के मुताबिक यह पोस्ट एलपीयू की प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने अपलोड की थी।

कपूरथला पुलिस ने रैडिट के अमेरिका स्थित मुख्यालय से तकनीकी जानकारी हासिल करने के बाद पोस्ट अपलोड करने वाले यूजर तक पहुंच बनाई। पंजाब पुलिस की तकनीकी और साइबर सेल की टीम ने रैडिट से मिले विवरण के आधार पर उस आइपी एड्रेस की पहचान की, जिसका इस्तेमाल पोस्ट अपलोड करने के लिए किया गया था।

जानकारी के मुताबिक, विशेष जांच टीम के समक्ष दर्ज अपने बयान में छात्रा ने स्वीकार किया कि उसने यह पोस्ट सुनी-सुनाई बातों के आधार पर लिखी थी। उसका कहना था कि वह सोशल मीडिया पर केवल अपनी राय व्यक्त करना चाहती थी। पुलिस अब उसके बयान और पोस्ट के पीछे की मंशा की जांच कर रही है।

जांच में सामने आया छात्रा ने यौन उत्पीड़न से संबंधित पोस्ट दो बार अपलोड की थी। पहली बार 24 सितंबर और दूसरी बार 26 सितंबर को इसे पोस्ट किया गया। बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। हालांकि, तब तक यह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर फैल चुकी थी। इसके बाद छात्रों के बीच आक्रोश बढ़ा और 26 सितंबर को विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा भड़क गई।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और कांच की बोतलें भी फेंकी थीं। बाद में भीड़ अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) तक पहुंच गई थी। यह भी पढ़ें- पंजाब में किरायेदार दुकानदारों को मिलेगा मालिकाना हक, 'मेरी दुकान मेरे नाम' योजना शुरू अब तक 17 छात्र गिरफ्तार कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि मैसेज वायरल करने वाली छात्रा की पहचान कर ली है। उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिंसा और तीन पुलिस वाहनों को आग लगाने के मामले में अब तक 17 छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपितों की पहचान मौके से जुटाए गए तकनीकी और डिजिटल सबूतों के आधार पर की गई है। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं।