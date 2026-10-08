नगर निगम चुनाव पर अकाली दल ने उठाए सवाल, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की राज्यपाल से की मांग

रोहित कुमार, चंडीगढ़। नगर निगम चुनावों में नामांकन से लेकर मतदान तक हुई कथित धांधली को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी को पद से हटाने की मांग की है।

अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों से स्पष्ट हो गया है कि दिसंबर 2024 में हुए नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया हिंसा, धमकी और उम्मीदवारों को रोकने जैसी घटनाओं से प्रभावित हुई थी।

डाॅ. चीमा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में गठित न्यायालय द्वारा नियुक्त तथ्य-जांच आयोग ने भी विपक्षी उम्मीदवारों के साथ मारपीट, नामांकन दाखिल करने से रोकने और जबरन नामांकन वापस करवाने की बात की पुष्टि की है।

उनके अनुसार, इससे अकाली दल की उन शिकायतों की पुष्टि हुई है, जिनमें राज्य चुनाव आयुक्त पर नागरिक और पुलिस मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी सरकार की कथित तौर पर मदद की, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

डाॅ. चीमा ने पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये देने की बात कही थी। इसके बावजूद अब पराली जलाने के मामलों की निगरानी के लिए ड्रोन लगाए जा रहे हैं और किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं।