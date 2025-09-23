मोहाली से राजपुरा तक सफर होगा आसान, 18 किलोमीटर रेलवे लाइन मंजूर, दिल्ली के लिए भी खुलेंगे कई रास्ते

केंद्र सरकार ने पंजाब को दो बड़ी रेलवे परियोजनाएं दी हैं जिनमें मोहाली से राजपुरा तक 18 किलोमीटर रेलवे लाइन शामिल है। इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे मोहाली के लोगों को सुविधा होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने पंजाब को भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने की अपील की है।

संवाद सहयोगी, मोहाली। केंद्र सरकार ने मोहाली से राजपुरा तक रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। 18 किलोमीटर लंबा रैल ट्रैक बिछाने पर 450 करोड़ खर्च आएगा। इससे मोहाली के लोगों को बहुत लाभ होगा। राजपुरा से जुड़ने से दिल्ली के लिए कई रास्ते खुलेंगे। दिल्ली की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आम जतना के साथ-साथ व्यापार और उद्योग जगत को भी बहुत लाभ होगा। इससे उद्योगपति अपना सामान आसानी से दिल्ली पहुंचा सकेंगे।

रेलवे लाइन मंजूर होने की जानकारी पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डाॅ. सुभाष शर्मा ने मंगलवार को मोहाली में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि लंबा समय से रेलवे लाइन बिछाने की मांग की जा रही है, जिसे अब मंजूरी मिली है उन्होंने पंजाब को दी गई एक अन्य परियोजना का भी ज़िक्र किया और बताया कि अब फिरोजपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। इससे पंजाब के लोगों को भी लाभ होगा।