Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब में जाड़े का कहर, SBS नगर में पारा 2.4°C तक लुढ़का; ठंड और बढ़ने की चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    पंजाब में घनी धुंध और शीतलहर से कड़ाके की ठंड जारी है। एसबीएस नगर में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। चंडी ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसबीएस नगर में तापमान दो डिग्री पर आया, चंडीगढ़, अमृतसर व लुधियाना में घनी धुंध से दृश्यता शून्य रही (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सोमवार सुबह पंजाब में घनी धुंध छाई रही और शीतलहर जारी रहने से कड़ाके की ठंड रही। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार एसबीएएस नगर में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं बठिंडा में 4.2 डिग्री सेल्सियस व गुरदासपुर में 4.3 डिग्री सेल्सियस व फरीदकोट में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जबकि होशियारपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 5.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 5.5 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 6.4 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

    उधर, घनी धुंध के चलते लुधियाना, अमृतसर व चंडीगढ़ में दृश्यता शून्य रही। जबकि पटियाला में दृश्यता बीस मीटर दर्ज की गई। इन जिलों में सुबह दस बजे तक धुंध छाई रही।

    दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 दिसंबर को हिमाचल के उपरी हिस्सों में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसका असर पंजाब पर भी पड़ेगा।

    पूर्वानुमान के अनुसार 31 दिसंबर को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर व पटियाला में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

    जबकि एक जनवरी को भी वर्षा की संभावना है। जिसमें जालंधर, रूपनगर, एसएएस नगर, फतेहगढ़साहिब, कपूरथला, नवांशहर, होशियारपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वर्षा के बाद पंजाब में ठंड और बढ़ेगी। 