चंडीगढ़ में 7 दिन बाद धूप खिलने से लोगों को मिली राहत, लेकिन अधिकतम तापमान शिमला से भी कम

जगरण संवाददाता, चंडीगढ़। सोमवार यानी आज शहर में सात दिन बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। बीते एक सप्ताह से शहरवासी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप झेल रहे थे। वहीं, बीते दिन मैदानी चंडीगढ़ का तापमान पहाड़ी इलाके शिमला से भी अधिक रहा। रविवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पहाड़ी शहर शिमला में इसी दिन अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह मैदानी शहर चंडीगढ़ शिमला से भी ठंडा रहा।