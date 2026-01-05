Language
    चंडीगढ़ में 7 दिन बाद धूप खिलने से लोगों को मिली राहत, लेकिन अधिकतम तापमान शिमला से भी कम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:41 PM (IST)

    चंडीगढ़ में सात दिन बाद धूप निकलने से शीतलहर और कोहरे से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। शहर का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला स ...और पढ़ें

    सात दिन बाद निकली धूप से मिली राहत (फोटो: जागरण)

    जगरण संवाददाता, चंडीगढ़। सोमवार यानी आज शहर में सात दिन बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। बीते एक सप्ताह से शहरवासी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप झेल रहे थे। वहीं, बीते दिन मैदानी चंडीगढ़ का तापमान पहाड़ी इलाके शिमला से भी अधिक रहा। रविवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पहाड़ी शहर शिमला में इसी दिन अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह मैदानी शहर चंडीगढ़ शिमला से भी ठंडा रहा।

    चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में मात्र 2.8 डिग्री का अंतर होने से ठिठुरन अधिक महसूस की गई। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं जताए हैं। अगले दो दिन घने कोहरे और शीतलहर को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसके बाद येलो अलर्ट रहेगा।