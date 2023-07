अमृतपाल के साथियों गुरमीत सिंह बुक्कनवाला कुलवंत सिंह राओके भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके और बसंत सिंह की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब FIR के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उनकी गिरफ्तारी अवैध कैसे है। याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि अजनाला थाने पर हमले के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई आरंभ की थी।

अमृतपाल के साथियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- जब केस दर्ज हुआ तो पुलिस गिरफ्तारी अवैध कैसे

