Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निलंबित DIG भुल्लर के बिचौलिये ने त्याग दी थी 35,000 की सरकारी नौकरी, राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेला, करोड़ों के चक्कर में रिश्वत केस में फंसा

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    रिश्वत केस में फंसे पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बिचौलिये कृष्णु शारदा ने 35,000 रुपये की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी।  उसका अप्वॉइंटमेंट लेटर सीबीआई के हाथ लगा है। राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल चुके कृष्णु को स्पोर्ट्स कोर्ट के तहत ओडिशा में नौकरी मिली थी, लेकिन करोड़ों रुपये की कमाई के चक्कर में रिश्वत केस में फंस गया।  कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक मैच के दौरान हॉकी खेलते हुए कृष्णु शारदा (नीली ड्रेस में)।

    रवि अटवाल, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साथ रिश्वत केस में गिरफ्तार बिचौलिये कृष्णु शारदा राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेला। 35 हजार रुपये की सरकारी नौकरी ठुकराई और अफसरों से सेटिंग में करोड़ों की कमाई की। इसी चक्कर में रिश्वत केस में फंसा। रिमांड के दौरान सीबीआई ने कई जानकारियां हासिल की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के मुताबिक उसे ओडिशा में स्पोर्ट्स कोटे में सरकारी नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने ज्वाॅइनिंग नहीं की। सीबीआई के हाथ उसका एक अप्वाॅइंटमेंट लेटर भी लगा है, जोकि करीब तीन महीने पुराना है। वह काफी समय तक ओडिशा की ओर से हाॅकी खेलता रहा है। सीबीआई के हाथ एक डायरी भी लगी है जिसमें कृष्णु ने कई अफसरों के साथ लेनदेन के बारे में लिखा हुआ है।

    कुछ महीनों में करोड़ों की कमाई

    सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2022-23 तक कृष्णु हाॅकी खेलता रहा, लेकिन उसके बाद वह कई नेताओं व अफसरों के संपर्क में आ गया था। सीबीआई के मुताबिक कृष्णु अफसरों से सेटिंग कर लोगों के काम करवाता था, जिसके बदले में उसे मोटा कमीशन मिल रहा था। कुछ ही महीनों में उसने करोड़ों की कमाई कर ली थी।

    बैंक खातों में मिले 1.2 करोड़ 

    सीबीआई को कृष्णु और उसकी पत्नी के बैंक खातों, एफडी आदि में 1.2 करोड़ मिले थे। यह उसने कुछ महीनों में ही कमाए थे। वह अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर एफआइआर दर्ज करवाने और रद करवाने के लिए भी सेटिंग करता था। सीबीआइ को जांच में यह भी पता लगा है कि वह हाकी टीम में सलेक्शन के लिए भी रिश्वत ले रहा था।

    ओडिशा-त्रिपुरा के लिए भी खेली हाॅकी

    कृष्णु मूल रूप से नाभा का रहने वाला है। वह हाॅकी का नेशनल प्लेयर रहा है। वह सेंटर फारवर्ड पोजिशन पर खेलता था। वह पहले ओडिशा के लिए हाॅकी खेला। वर्ष 2021 से वह त्रिपुरा की ओर से सीनियर मैन्स टीम में खेलने लगा था। उसने 11वीं सीनियर नेशनल मैन्स चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। आखिरी बार वह चंडीगढ़ की टीम से भी खेला। पिछले साल तमिलनाडु में हुई 14वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में वह चंडीगढ़ की तरफ से खेला था।

    पहले 9 और फिर 4 दिन का रिमांड, हासिल हुई कई जानकारी

    बिचौलिये कृष्णु शारदा को सीबीआई ने 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले उसका नौ दिनों का रिमांड लिया गया, फिर सीबीआई को चार दिन का और रिमांड मिला था। सोमवार को उसका रिमांड खत्म होने पर सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई। हालांकि सीबीआई ने उसका और रिमांड नहीं मांगा।

    उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 13 दिनों में सीबीआई ने उससे कई जानकारियां हासिल कर लीं। कृष्णु को अब 20 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं, मंगलवार को हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाना है। उनका पांच दिन का रिमांड मंगलवार को खत्म हो रहा है।

    लंगड़ाकर पहुंचा कोर्ट, जज ने दिए मेडिकल के आदेश

    सोमवार को सीबीआई की टीम जब कृष्णु को लेकर कोर्ट पहुंची तो वह लंगड़ाकर चल रहा था। उसकी तरफ से अदालत में पेश हुए एडवोकेट मंदीप कुमार ने कहा कि उसके पैर में चोट लगी है, जबकि पिछली तारीख पर वह बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। इसलिए उन्होंने कृष्णु का फ्रैश मेडिकल करवाने की मांग की। इस पर सीबीआइ जज भावना जैन ने सीबीआइ को उसका मेडिकल करवाने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।