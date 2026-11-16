शिअद का हरियाणा में संगठनात्मक फेरबदल, सुखबीर बादल ने सूची की जारी, 28 नेता वर्किंग कमेटी में शामिल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हरियाणा में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा घोषित कर दिया है। हरियाणा के प्रभारी और पार्टी के महासचिव बलविंदर सिंह भुंदड़ तथा प्रदेश अध्यक्ष हरकेश सिंह मोहड़ी के साथ विचार-विमर्श के बाद यह नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी ने हरियाणा में लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े नेताओं को विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी है।

पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सचिव डा. दलजीत सिंह चीमा ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय से नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमरजीत सिंह मंगी (पूर्व सदस्य एसजीपीसी) को हरियाणा स्टेट अकाली दल का संरक्षक बनाया गया है। बलदेव सिंह कैंपपुर (सदस्य एसजीपीसी) को अनुशासनात्मक कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मनजीत सिंह बब्बू और तजिंदरपाल सिंह ढिल्लों कुरुक्षेत्र को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।

सुखजिंदर सिंह मसाणा को प्रदेश का खजांची और जतिंदरपाल सिंह लक्की अंबाला को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। एडवोकेट अमरजीत सिंह गधौला यमुनानगर को लीगल विंग का प्रदेश अध्यक्ष तथा एडवोकेट गुरतेज सिंह सेखों को लीगल विंग का महासचिव नियुक्त किया गया है।

वर्किंग कमेटी में 28 नेताओं को जगह पार्टी की वर्किंग कमेटी में 28 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें जगसीर सिंह मांगेआणा (सदस्य एसजीपीसी), अंग्रेज सिंह खानपुर अंबाला, मास्टर महेंद्र सिंह अंबाला, जगतार सिंह बड़ौला, अमरीक सिंह मेहरा कुरुक्षेत्र, करनैल सिंह सियाणा सैदां कुरुक्षेत्र, गमदूर सिंह झरौली, सुखवंत सिंह कलसाणी, बलबीर सिंह समानी, परमजीत सिंह बरटोली कुरुक्षेत्र, मेवा सिंह सलपाणी कलां, गुरदीप सिंह महमूदपुर कैथल शामिल हैं।