पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नवजोत सिद्धू की होगी वापसी! विधायक बोले- घर में जितने 'जी' ज्यादा, उतना अच्छा

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह की नियुक्ति के बाद अब पार्टी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सक्रियता और उनकी संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों में पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहे नवजोत सिद्धू को लेकर कांग्रेस के नेताओं से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वह 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की टीम का हिस्सा होंगे?

इस सवाल पर फिलहाल कोई भी नेता उनकी वापसी की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा है। हालांकि, सिद्धू की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राणा गुरजीत सिंह से जब सिद्धू की संभावित वापसी और चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

राजा वड़िंग की भूमिका पर भी बोले राणा गुरजीत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर राणा गुरजीत ने कहा कि कांग्रेस में बदलाव एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर नवजोत सिंह सिद्धू और उसके बाद राजा वड़िंग ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने वड़िंग को दूसरी जिम्मेदारी दी है और वह उसे निभाएंगे।