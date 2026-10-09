4 साल कार्यवाहक रहने के बाद IPS गौरव यादव स्थायी डीजीपी पंजाब घोषित, 2 साल के लिए दी गई जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी गौरव यादव को नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया है। गौरव यादव जुलाई 2022 से कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि, उनकी नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी होना अभी बाकी है। स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 14 आइपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे।

पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 1 जुलाई 2026 को भेजे गए तीन आईपीएस अधिकारियों- डॉ. शरद सत्य चौहान, हरप्रीत सिंह सिद्धू और गौरव यादव- के पैनल पर विचार करते हुए गौरव यादव को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006/2018) मामले के फैसले के अनुपालन में, उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने का समय न्यूनतम दो वर्षों के लिए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर द्वारा जारी किए गए इस आदेश की कॉपियां संबंधित केंद्रीय व राज्य स्तरीय विभागों को भी भेज दी गई हैं।

जल्द स्थायी डीजीपी चुना जाना था जरूरी स्थायी डीजीपी की नियुक्ति में देरी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था। अधिवक्ता निखिल थमन की ओर से दायर जनहित याचिका में लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार के तहत पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठाए गए थे।