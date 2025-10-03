Language
    डेराबस्सी में नाका देख भागने लगे स्नैचर, बाइक फिसलने से सड़क पर गिरे, पुलिस ने दोनों को दबोच लिया

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    डेराबस्सी में पुलिस नाके से भागते समय दो स्नैचर बाइक फिसलने से घायल हो गए। स्नैचरों की पहचान समीर खान और सबरेज के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुबारकपुर में एक लड़की से मोबाइल फोन छीना था। पुलिस ने छीना गया मोबाइल और बाइक बरामद की है।

    उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित कीरतपुर गांव के रहने वाले हैं दोनों स्नैचर। अस्पताल में चल रहा इलाज।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। डेराबस्सी में एक पुलिस नाके से भागने की कोशिश कर रहे दो स्नैचर बाइक फिसलने के कारण घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह मुबारकपुर रोड स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी के पास हुई। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि गिरफ्तार स्नैचरों की पहचान 26 वर्षीय समीर खान और 22 वर्षीय सबरेज के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित कीरतपुर गांव के रहने वाले हैं।

    एसएसपी हंस ने बताया कि इन दोनों स्नैचरों ने हाल ही में एक अक्टूबर 2025 को मुबारकपुर में एक लड़की से मोबाइल फोन छीना था। इस संबंध में डेराबस्सी थाने में दो अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने स्नैचरों को ट्रैक किया। पुलिस टीम ने शुक्रवार की सुबह मुबारकपुर रोड पर नाका लगाया हुआ था। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर आ रहे दोनों युवकों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने तेजी से भागने की कोशिश की।

    इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई, जिससे वह दोनों घायल हो गए और उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। एसएसपी हंस ने बताया कि दोनों के आपराधिक रिकाॅर्ड को खंगाला जा रहा है और क्षेत्र में हुई अन्य स्नैचिंग की घटनाओं में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।