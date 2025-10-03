डेराबस्सी में नाका देख भागने लगे स्नैचर, बाइक फिसलने से सड़क पर गिरे, पुलिस ने दोनों को दबोच लिया

डेराबस्सी में पुलिस नाके से भागते समय दो स्नैचर बाइक फिसलने से घायल हो गए। स्नैचरों की पहचान समीर खान और सबरेज के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुबारकपुर में एक लड़की से मोबाइल फोन छीना था। पुलिस ने छीना गया मोबाइल और बाइक बरामद की है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। डेराबस्सी में एक पुलिस नाके से भागने की कोशिश कर रहे दो स्नैचर बाइक फिसलने के कारण घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह मुबारकपुर रोड स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी के पास हुई। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि गिरफ्तार स्नैचरों की पहचान 26 वर्षीय समीर खान और 22 वर्षीय सबरेज के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित कीरतपुर गांव के रहने वाले हैं।

एसएसपी हंस ने बताया कि इन दोनों स्नैचरों ने हाल ही में एक अक्टूबर 2025 को मुबारकपुर में एक लड़की से मोबाइल फोन छीना था। इस संबंध में डेराबस्सी थाने में दो अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने स्नैचरों को ट्रैक किया। पुलिस टीम ने शुक्रवार की सुबह मुबारकपुर रोड पर नाका लगाया हुआ था। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर आ रहे दोनों युवकों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने तेजी से भागने की कोशिश की।