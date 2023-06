Sidhu Daughter in Law: गंगा के किनारे सिद्धू परिवार ने नई बहू का किया स्वागत, जानिए कौन हैं बेटे करण की मंगेतर

Sidhu Daughter in Law नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने होने वाली बहू इनायत रंधावा की तस्‍वीर इंटरनेट मीडिया पर शेयर की है। उसके बाद से ही इनायत इंटरनेट की दुनिया में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। हालांकि शादी को लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई है। सिद्धू के बेटे करण सिद्धू की होने वाली पत्‍नी इनायत पटियाला के जाने-माने नाम मनिंदर रंधावा की बेटी हैं।

गंगा के किनारे सिद्धू परिवार ने नई बहू का किया स्वागत

चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्‍क: जल्‍द ही नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्‍वीर साझा करके इसकी जानकारी दी है। उन्‍होंने बेटे करण के लिए बहू के रूप में इनायत रंधावा को चुना है। करण सिद्धू की होने वाली धर्मपत्‍नी इनायत रंधावा पटियाला की रहने वाली हैं। पटियाला के जाने-माने नाम मनिंदर रंधावा की बेटी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी होने वाली बहू की तस्‍वीरें इंटरनेट मीडिया के जरिए साझा की हैं। सिद्धू के बेटे करण सिद्धू ने गंगा किनारे पूरे परिवार की मौजूदगी में इनायत रंधावा से सगाई की है। इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक फैमिली फोटो भी शेयर की। ट्विटर अकाउंट पर शेयर की फोटो मशहूर क्रिकेटर, कॉमेडी जज, कॉमेंटेटर सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फैमिली फोटो पोस्‍ट करके इनायत को अपनी होने वाली बहू के रूप में चुना है। इस बीच सिद्धू की पत्‍नी जो कैंसर से जूझ रही हैं, वह भी मौके पर मौजूद रही। साथ ही तस्‍वीर में सिद्धू की बेटी राबिया भी तस्‍वीर में दिखाई दी हैं। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बेटा अपनी मां की सबसे प्रतीक्षित इच्छा को सम्‍मान देता है। दुर्गा अष्टमी के इस पवित्र मौके पर मां गंगा की गोद में नई शुरुआत हो रही है। हालांकि शादी को लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई है। कौन हैं इनायत इनायत रंधावा पटियाला की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम पटियाला की जानी-मानी हस्तियों में शुमार है। सेना में रहे मनिंदर रंधावा की बेटी इनायत की खूबसूरती तस्‍वीर में भी देखी जा सकती हैं। वह किसी फिल्‍म अभिनेत्री से कम नहीं लगती हैं। हालांकि वह तस्‍वीर में काफी सिंपल स्‍वभाव की नजर आ रही हैं। फिलहाल इनायत इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चारों तरफ उन्‍हीं की बातें की जा रही हैं। खास बात यह है कि वह आर्मी घराने से संबंध रखती हैं। उनके पिता मनिंदर रंधावा फिलहाल पंजाब डिफेंस सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्‍टी डायरेक्‍टर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।

