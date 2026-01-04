चंडीगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, डिपार्चर टाइम से पहले चला दी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री नीचे गिरे, लोको पायलट पर FIR

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़–पंचकूला रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। डिपार्चर टाइम से पहले शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से यात्रियों की जान पर बन आई। यात्री नीचे गिरे। एक युवक ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फंस गया। यात्रियों ने उसे खींचकर जान बचाई।

वहीं, अपने पिता को बचाने के लिए एक युवती को ट्रेन से कूदना पड़ा। एक टीटी को भी चोंटे आई हैं। टीटी का टैबलेट भी टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन का निर्धारित डिपार्चर टाइम अभी बाकी था, इसके बावजूद लोको पायलट ने ट्रेन को अचानक चला दिया। इसी दौरान ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में युवक का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया।