चंडीगढ़ स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, डिपार्चर टाइम से पहले चला दी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री नीचे गिरे, लोको पायलट पर FIR
चंडीगढ़-पंचकूला रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्चर टाइम से पहले चल पड़ी, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कई यात्री नीचे गिरे, एक युवक ट्रेन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़–पंचकूला रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। डिपार्चर टाइम से पहले शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से यात्रियों की जान पर बन आई। यात्री नीचे गिरे। एक युवक ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फंस गया। यात्रियों ने उसे खींचकर जान बचाई।
वहीं, अपने पिता को बचाने के लिए एक युवती को ट्रेन से कूदना पड़ा। एक टीटी को भी चोंटे आई हैं। टीटी का टैबलेट भी टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन का निर्धारित डिपार्चर टाइम अभी बाकी था, इसके बावजूद लोको पायलट ने ट्रेन को अचानक चला दिया। इसी दौरान ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में युवक का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया।
घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने तुरंत युवक को पकड़कर बाहर खींचा, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ सेकंड की भी देरी होती तो हादसा जानलेवा साबित हो सकता था।
मामले की जांच के बाद रेलवे पुलिस ने लोको पायलट के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि डिपार्चर से पहले ट्रेन चलाने के कारणों की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
