    चंडीगढ़: ठंड और कोहरे के कारण बदला स्कूलों का समय, ऑनलाइन चलेंगी ये कक्षाएं; 10 जनवरी तक नियम लागू

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 8वीं तक और नॉन-बोर्ड कक्षाओं (9वीं, 11वीं) के लिए फिजिकल क्लास ...और पढ़ें

    ठंड-कोहरे से बदला स्कूलों का समय (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के अनुमान को देखते हुए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किया है।

    अधिसूचना में क्या कहा गया?

    सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्लास 8वीं तक और नॉन-बोर्ड क्लास (9वीं और 11वीं) के लिए फिजिकल मोड में कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन स्कूल अपने स्टूडेंट्स के लिए सुबह 9 बजे से ऑनलाइन क्लास ऑर्गनाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने स्कूल स्टाफ के लिए टाइमिंग उसी हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं।

    10वीं-12वीं का समय भी बदला

    बोर्ड क्लास (क्लास 10th और 12th) के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले खुल सकते हैं और दोपहर 3:30 बजे से पहले बंद नहीं होंगे। स्कूल अपने स्टाफ के लिए टाइमिंग उसी हिसाब से तय कर सकते हैं। प्री-बोर्ड एग्जाम (अगर कोई हो) में रुकावट से बचने के लिए, इन निर्देशों का ठीक से पालन किया जाएगा।

    10 जनवरी तक लागू रहेगा नियम

    इसके अलावा डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड अपने शाम के स्टाफ को सुबह की शिफ्ट में बुला सकते हैं। यह नियम 10 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। शिक्षा विभाग ने नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।