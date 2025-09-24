पंजाब कैबिनेट से राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों को मिली मंजूरी, लिमिट को बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया

पंजाब कैबिनेट की बैठक में राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस संशोधन के तहत लिमिट को बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क को अब बाकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की तरह पांच दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा। नये प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और एक्पेंशन वालों को 18 दिनों में अप्रूवल मिलेगा।

इसमें लेबर डिपार्टमेंट का एक अप्रूवल है। फैक्ट्री लाइसेंस का दूसरा अप्रूवल है। कंसेंट टू इस्टैबलिश, कंसेंट टू ऑपरेट तीसरा अप्रूवल है जो प्रदूषण विभाग की ओर से दिया जाता है। चौथा है एनओसी लेना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना होता है। उन्होंने बताया कि पहले राइट टू बिजनेस एक्ट में इंड्रस्ट्रियल पार्क को पांच दिनों में अप्रूवल मिलता था लेकिन अब बाकी रियल स्टेट के प्रोजक्ट को भी पांच दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा। जो उसके बाद होंगे उन नये प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और एक्पेंशन वालों को 18 दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा।