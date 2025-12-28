Language
    मालवा से माझा तक बिछेगा पटरियों का जाल, मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने साझा किया 'नया पंजाब' का रेलवे विजन

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में पंजाब में रेलवे का 'स्वर्ण युग' शुरू हो गया है। राज्य में ₹25,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं प्रगत ...और पढ़ें

    मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में 25000 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर

    डिजिटल डेस्क चंडीगढ़। रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में वर्ष 2025 पंजाब के रेल इतिहास के लिए एक 'स्वर्ण युग' के रूप में उभरा है। दशकों से लंबित रेल परियोजनाओं को न केवल पुनर्जीवित किया गया है, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड बजट और तकनीकी आधुनिकता के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है। वर्तमान में पंजाब में लगभग 25,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो राज्य के औद्योगिक, कृषि और सामाजिक विकास को एक नई गति प्रदान करेंगी।

    दशकों पुराने सपनों को मिली नई उड़ान

    मंत्री बिट्टू ने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कई रणनीतिक परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है:

    • फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक: 764 करोड़ की इस परियोजना से फिरोजपुर और अमृतसर के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके लिए 194 करोड़ की भूमि अधिग्रहण राशि जिला प्रशासन के पास जमा करा दी गई है।

    • राजपुरा-मोहाली लाइन: 443 करोड़ की लागत वाली यह 18 किमी लंबी लाइन मालवा क्षेत्र को सीधे चंडीगढ़ से जोड़ेगी, जिससे दिल्ली की यात्रा अधिक सुगम होगी।

    • कादियां-ब्यास लाइन: वर्षों से 'फ्रीज' पड़ी इस ऐतिहासिक परियोजना को दोबारा शुरू किया गया है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।

    वंदे भारत और यात्री सुविधाएं

    मालवा क्षेत्र के लिए फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि रही है। स्थानीय मांग को देखते हुए अब इस ट्रेन का बरनाला में भी ठहराव सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 462 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर 'वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट हब' में बदला जा रहा है, जिसका कार्य 90% से अधिक पूर्ण हो चुका है।

    पंजाब के लिए बढ़ा हुआ रेल बजट आवंटन

    अवधि औसत/कुल आवंटन 2009-14 की औसत तुलना में वृद्धि
    2009-14 225 करोड़/वर्ष
    2023-24 4,762 करोड़ 21 गुना से अधिक
    2024-25 5,147 करोड़ लगभग 23 गुना
    2025-26 5,421 करोड़ 24 गुना से अधिक

    सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर निवेश

    सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पंजाब के 51 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और अंडरब्रिज (RUB) की पहचान की गई है, जिनमें से 25 को स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य के 30 स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है।

    ऐतिहासिक बजट आवंटन

    मंत्री बिट्टू ने आंकड़ों के जरिए बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए रेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है। 2009 के 225 करोड़ के मुकाबले 2025-26 के लिए पंजाब को 5,421 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो लगभग 24 गुना अधिक है। यह पंजाब के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।