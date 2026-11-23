डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की परीक्षा से जुड़े मामले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभम शर्मा और उनके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब कांग्रेस ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। पंजाब यूथ कांग्रेस ने परीक्षा मामले, युवाओं के भविष्य, नशे और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।

इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस भवन, सेक्टर-15 में प्रेस कांफ्रेंस के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें पंजाब यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों, विभिन्न जिलों के अध्यक्षों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च निकालने का ऐलान भी किया गया।

पंजाब में तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है और गिरफ्तारियों के जरिए युवाओं को डराने की कोशिश हो रही है। चिब ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि पीपीएससी परीक्षा से जुड़े विवाद का सच सामने आना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा मांगा और कहा कि जब दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ सकती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं।