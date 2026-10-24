वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? आज दोपहर 3 से 5 बजे तक पंजाब के हर मतदान केंद्रों पर मिलेगा जांच का मौका

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में आज मतदाताओं के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक लगने वाले इन शिविरों में लोग अपनी मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य मतदाताओं को घर के नजदीक ही वोट से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने मतदाताओं से शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत 12 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने के लिए लोग संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं। यदि नाम नहीं है तो नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा नाम, पता और अन्य मतदाता विवरण में गलती होने पर संशोधन करवाने की सुविधा भी मिलेगी।