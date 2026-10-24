अमृतसर में एक्टिवा हटाने के विवाद में हुई फायरिंग, घर के बाहर युवक को मारी 6 गोलियां; अधिक खून बहने से हुई मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। एक्टिवा साइड करने के विवाद में युवक की उसके घर के बाहर ही गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक पर 6 गोलियां चलाईं। जिनमें से 2 उसके सिर, एक कमर और एक टांग पर लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के बाहर खड़ी की थी एक्टिवा, उसे हटाने गया मृतक युवक अमित (27) के परिजनों ने बताया कि मामला शुक्रवार देर रात का है।

अमित ने अपनी एक्टिवा घर के बाहर गली में खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग आए और कहा कि उन्हें गाड़ी निकालनी है, वहां से अपनी एक्टिवा हटा लो। अमित ने उन्हें कहा कि वह अभी एक्टिवा हटा लेता है। इसके बाद वह उसे हटाने चला गया।