अमृतसर में एक्टिवा हटाने के विवाद में हुई फायरिंग, घर के बाहर युवक को मारी 6 गोलियां; अधिक खून बहने से हुई मौत
अमृतसर में एक्टिवा हटाने के मामूली विवाद पर पड़ोसी युवकों ने 27 वर्षीय अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर में एक्टिवा हटाने के विवाद में युवक की हत्या।
हमलावरों ने युवक को घर के बाहर 6 गोलियां मारीं।
घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। एक्टिवा साइड करने के विवाद में युवक की उसके घर के बाहर ही गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक पर 6 गोलियां चलाईं। जिनमें से 2 उसके सिर, एक कमर और एक टांग पर लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के बाहर खड़ी की थी एक्टिवा, उसे हटाने गया मृतक युवक अमित (27) के परिजनों ने बताया कि मामला शुक्रवार देर रात का है।
अमित ने अपनी एक्टिवा घर के बाहर गली में खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग आए और कहा कि उन्हें गाड़ी निकालनी है, वहां से अपनी एक्टिवा हटा लो। अमित ने उन्हें कहा कि वह अभी एक्टिवा हटा लेता है। इसके बाद वह उसे हटाने चला गया।
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गोलियों की आवाज सुन सभी भागे बाहर
परिवार ने बताया कि उन्हें घर के अंदर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद सभी बाहर की तरफ दौड़े। बाहर देखा तो अमित को गोलियां लगीं थी और वह गंभीर घायल हालत में तड़प रहा था। उन्हें नहीं पता कि दूसरे पक्ष के लोगों ने गोलियां क्यों चलाईं। जिसके बाद वे अमित को अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
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आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले
मरने वाला और आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। परिवार के मुताबिक आरोपियों में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
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