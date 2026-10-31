आज जारी होगी AAP उम्मीदवारों की पहली सूची, 30-35 नामों पर हुई चर्चा; पंजाब विधानसभा 2027 चुनाव की तैयारियां तेज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी शनिवार को चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसे लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई।

बैठक में अन्य नेताओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा व हरपाल सिंह चीमा ने हिस्सा लिया। बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई और 30-35 नामों की सूची तैयार करके आगामी मंत्रणा के लिए पार्टी की पालिटिकल अफेयर्स कमेटी को भेजी गई है, जिसकी शनिवार को बैठक होगी।

उन्होंने कहा कि आज की बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा विधायकों के साथ-साथ पहली बार चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नामों पर विस्तार से चर्चा की है और जिनके नामों पर सहमति बनी है, उसकी सूची आगामी चर्चा व उचित फैसले के लिए पार्टी की तय प्रक्रिया के तहत पालिटिकट अफेयर्स कमेटी को भेजी गई है।

जानकारी के मुताबिक पहली सूची में पार्टी के मौजूदा मंत्रियों के साथ-साथ पिछले कुछ समय के दौरान अन्य दलों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए व हलका इंचार्ज के तौर पर नियुक्त किए गए नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं।