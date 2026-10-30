पंजाब विधानसभा 2027 को लेकर राहुल गांधी की हुंकार, संगरूर में 4 नवंबर को होगी रैली; कांग्रेस ने पूरी की तैयारी

जागरण संवाददाता, पटियाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 4 नवंबर को संगरूर में होने वाली 'इंसाफ रैली' को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी संबंध में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता विजयइंदर सिंगला ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी रैली को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है।

सिंगला ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब का सचिवालय भी 39 नंबर की कोठियों से चलाया जा रहा है। जिन लोगों को पंजाब की जमीनी परिस्थितियों, संस्कृति और परंपराओं की समझ नहीं है, वे राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते पूरे पंजाब में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है।

आवाज उठाने वाले सुरक्षित नहीं नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सिंगला ने आरोप लगाया कि नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकार की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने गुलजार और झोटे जैसे लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने पंजाब को 'पुलिस स्टेट' बताते हुए कहा कि जब राजनीतिक नेता पुलिस के कामकाज में दखल देते हैं तो कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने बेरोजगारी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि आज पंजाब की माताएं सरकार से इंसाफ मांग रही हैं।