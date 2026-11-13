पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़कर हुए 5571, 34 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई; 94 लाख का जुर्माना भी बेअसर

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में धान की कटाई का सीजन लगभग अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। राज्य में 12 नवंबर तक पराली जलाने के 5571 मामले सामने आ चुके हैं।

12 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के तरनतारन जिला में 688 मामले सामने आए हैं। संगरूर में 640, बठिंडा में 501, फिरोजपुर में 737 और पटियाला में 380 मामले दर्ज किए गए हैं। फिरोजपुर 737 मामलों के साथ राज्य में सबसे आगे है, जबकि तरनतारन दूसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पराली जलाने के मामलों में 1536 एफआइआर दर्ज की गई हैं, जबकि 1769 खेतों की राजस्व रिकार्ड में रेड एंट्री की गई है। वहीं, 1542 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को चेतावनी या कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।