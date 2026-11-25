1 नौनिहाल सिंह, आईपीएस (आरआर:1997) एडीजीपी, इंटरनल विजिलेंस सेल (आईवीसी), पंजाब, चंडीगढ़ एडीजीपी, इंटरनल विजिलेंस सेल, पंजाब, चंडीगढ़, तथा अतिरिक्त प्रभार एडीजीपी, स्टेट आर्म्ड पुलिस, जालंधर कैंट

2 गुरप्रीत सिंह भुल्लर, आईपीएस (एसपीएस:2004) आईजीपी, बॉर्डर रेंज, अमृतसर पुलिस आयुक्त, जालंधर (श्री सतिंदर सिंह, आईपीएस के स्थान पर)

3 जगदाले नीलांबरी विजय, आईपीएस (आरआर:2008) आईजीपी, एएनटीएफ, पंजाब, एसएएस नगर, तथा अतिरिक्त प्रभार आईजीपी, फरीदकोट रेंज, फरीदकोट आईजीपी, जालंधर रेंज, जालंधर (श्री नवीन सिंगला, आईपीएस के स्थान पर)

4 नवीन सिंगला, आईपीएस (आरआर:2009) डीआईजी, जालंधर रेंज, जालंधर, तथा अतिरिक्त प्रभार निदेशक, विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब, एसएएस नगर डीआईजी, फरीदकोट रेंज, फरीदकोट (श्रीमती जगदाले नीलांबरी विजय, आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए)

5 स्वपन शर्मा, आईपीएस (आरआर:2009) पुलिस आयुक्त, लुधियाना डीआईजी, रोपड़ रेंज, रोपड़ (श्री नानक सिंह, आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए)

6 कुलदीप सिंह, आईपीएस (आरआर:2009) डीआईजी, टेक्निकल सर्विसेज, पंजाब, चंडीगढ़, तथा अतिरिक्त प्रभार डीआईजी, पटियाला रेंज, पटियाला पुलिस आयुक्त, अमृतसर (श्री हरमनबीर सिंह, आईपीएस के स्थान पर)

7 हरजीत सिंह, आईपीएस (आरआर:2010) डीआईजी, ट्रेनिंग, पंजाब, चंडीगढ़, तथा अतिरिक्त प्रभार डीआईजी, बठिंडा रेंज, बठिंडा डीआईजी, बठिंडा रेंज, बठिंडा

8 सतिंदर सिंह, आईपीएस (एसपीएस:2010) पुलिस आयुक्त, जालंधर पुलिस आयुक्त, लुधियाना (श्री स्वपन शर्मा, आईपीएस के स्थान पर)

9 हरमनबीर सिंह, आईपीएस (एसपीएस:2010) पुलिस आयुक्त, अमृतसर डीआईजी, बॉर्डर रेंज, अमृतसर (श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर, आईपीएस के स्थान पर)

10 डॉ. नानक सिंह, आईपीएस (आरआर:2011) डीआईजी, इंटरनल विजिलेंस सेल (आईवीसी), पंजाब, चंडीगढ़, तथा अतिरिक्त प्रभार डीआईजी, रोपड़ रेंज, रोपड़ डीआईजी, टेक्निकल सर्विसेज, पंजाब, चंडीगढ़ (श्री कुलदीप सिंह, आईपीएस के स्थान पर)

11 गुरमीत सिंह चौहान, आईपीएस (एसपीएस:2011) तैनाती के लिए उपलब्ध डीआईजी, प्रोविजनिंग, पंजाब, चंडीगढ़ (रिक्त पद के विरुद्ध)

12 स्नेहदीप शर्मा, आईपीएस (एसपीएस:2011) डीआईजी, एजीटीएफ, लुधियाना, तथा अतिरिक्त प्रभार डीआईजी, फिरोजपुर रेंज, फिरोजपुर डीआईजी, फिरोजपुर रेंज, फिरोजपुर

13 अमनीत कोंडल, आईपीएस (आरआर:2012) डीआईजी, पर्सनल, पंजाब, चंडीगढ़ डीआईजी, पटियाला रेंज, पटियाला (श्री कुलदीप सिंह, आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए)

14 विवेक शील सोनी, आईपीएस (आरआर:2011) तैनाती के लिए उपलब्ध एआईजी, इंटरनल विजिलेंस सेल (आईवीसी), पंजाब, चंडीगढ़ (रिक्त पद के विरुद्ध)

15 सुरेंद्र लांबा, आईपीएस (पीआर:2013) एसएसपी, तरनतारन एसएसपी, संगरूर (श्रीमती रवजोत ग्रेवाल, आईपीएस के स्थान पर)

16 चरणजीत सिंह, आईपीएस (आरआर:2013) एआईजी, स्पेशल ब्रांच-1, इंटेलिजेंस, पंजाब एसएसपी, लुधियाना देहाती (श्री अंकुर गुप्ता, आईपीएस के स्थान पर)

17 रवजोत ग्रेवाल, आईपीएस (आरआर:2015) एसएसपी, संगरूर एसएसपी, विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब, एसएएस नगर

18 अंकुर गुप्ता, आईपीएस (आरआर:2016) एसएसपी, लुधियाना देहाती एसएसपी, फरीदकोट (श्री गुरबंस सिंह बैंस, पीपीएस के स्थान पर)

19 अश्विनी गोत्याल, आईपीएस (आरआर:2016) एआईजी, एएनटीएफ, पंजाब, एसएएस नगर एसएसपी, फिरोजपुर (श्री भूपिंदर सिंह, पीपीएस के स्थान पर)

20 वत्सला गुप्ता, आईपीएस (आरआर:2016) एआईजी, पर्सनल-II, पंजाब, चंडीगढ़ एसएसपी, एसबीएस नगर (श्री तुषार गुप्ता, आईपीएस के स्थान पर)

21 डॉ. प्रज्ञा जैन, आईपीएस (आरआर:2017) एआईजी, एएनटीएफ, लुधियाना, तथा अतिरिक्त प्रभार एआईजी, इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब, लुधियाना एसएसपी, अमृतसर देहाती (श्री कंवलप्रीत सिंह, पीपीएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए)

22 तुषार गुप्ता, आईपीएस (आरआर:2018) एसएसपी, एसबीएस नगर एसएसपी, गुरदासपुर (श्री आदित्य, आईपीएस के स्थान पर)

23 अजय गांधी, आईपीएस (आरआर:2018) एआईजी, प्रोविजनिंग, पंजाब, चंडीगढ़ एसएसपी, तरनतारन (श्री सुरेंद्र लांबा, आईपीएस के स्थान पर)

24 आदित्य, आईपीएस (आरआर:2018) एसएसपी, गुरदासपुर एआईजी, एएनटीएफ, पंजाब, एसएएस नगर (सुश्री अश्विनी गोत्याल, आईपीएस के स्थान पर)

25 मनिंदर सिंह, आईपीएस (आरआर:2019) एआईजी, वेलफेयर, पंजाब, तथा अतिरिक्त प्रभार एसएसपी, रोपड़ एसएसपी, रोपड़

26 भूपिंदर सिंह, पीपीएस एसएसपी, फिरोजपुर एसएसपी, मलेरकोटला (हरकमलप्रीत सिंह खख, पीपीएस के स्थान पर)

27 हरकमलप्रीत सिंह खख, पीपीएस एसएसपी, मलेरकोटला एसएसपी, जालंधर देहाती (श्री हरविंदर सिंह विर्क, पीपीएस के स्थान पर)

28 हरविंदर सिंह विर्क, पीपीएस एसएसपी, जालंधर देहाती एआईजी, स्पेशल ब्रांच-1, इंटेलिजेंस, पंजाब (श्री चरणजीत सिंह, आईपीएस के स्थान पर)

29 कंवलप्रीत सिंह, पीपीएस एसपी मुख्यालय, अमृतसर देहाती, तथा अतिरिक्त प्रभार एसएसपी, अमृतसर देहाती सेवाएं विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब को सौंपी गईं

30 गुरबंस सिंह बैंस, पीपीएस एसपी पीबीआई, फरीदकोट, तथा अतिरिक्त प्रभार एसएसपी, फरीदकोट सेवाएं विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब को सौंपी गईं