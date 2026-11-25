जागरण संवाददाता, मोहाली। खरड़ विधानसभा क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल के हलका इंचार्ज रविंदर सिंह खेड़ा के घर बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापा मारा। टीम सुबह करीब छह बजे न्यू चंडीगढ़ के पास खेड़ा गांव स्थित उनके घर पर तीन गाड़ियों में पहुंची। अधिकारियों ने करीब छह घंटे तक जांच की और दोपहर 12 बजे के आसपास वहां से लौट गए।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि ईडी की टीम उनकी मिल से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने पहुंची थी। रविंदर सिंह खेड़ा गुरु कृपा राइस एंड एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। वह खरड़ विधानसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल की टिकट के प्रमुख दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं।