पंजाब में 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' से मिलेगा 10 लाख का कवर, पहले ही दिन 1480 परिवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और पहले दिन 1480 परिवारों ने पंजीकरण करवाया। योजना सरकारी और 500 से अधिक निजी अस्पतालों में लागू होगी।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना पंजाब को एक नई दिशा में ले जाने वाली साबित होगी। राज्य के 3 करोड़ निवासियों के लिए शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी पहल का औपचारिक शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने किया।

इस योजना की शुरुआत तरनतारन और बरनाला ज़िलों से हुई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी कार्यालय से ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल रखा गया है ताकि हर नागरिक आसानी से इसका लाभ उठा सके। पहले ही दिन 1480 परिवारों ने पंजीकरण करवा कर इस योजना पर अपना भरोसा जताया।

डॉ. बलबीर सिंह ने इस दिन को पंजाब के लिए ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह पहल पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हर नागरिक को, उसकी आय चाहे कुछ भी हो, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराता है। आने वाले दिनों में इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे हर पंजाबी परिवार सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर सकेगा।

इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके तहत लाभार्थी न सिर्फ सभी सरकारी अस्पतालों बल्कि 500 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे लोगों को बड़े से बड़े ऑपरेशन और इलाज के लिए अपनी संपत्ति बेचने या कर्ज लेने की मजबूरी नहीं होगी।

पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह आसान रखी गई है। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर कोई भी नागरिक इस योजना का हिस्सा बन सकता है। इसमें किसी भी तरह की आय सीमा नहीं रखी गई है, जिससे समाज के हर वर्ग तक यह योजना पहुंच सके।