मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पंजाब सरकार का सख्त रुख, बिना रजिस्ट्रेशन क्लीनिक चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब राज्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल, क्लीनिक, ट्रस्ट, सोसायटियां, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य संस्थाएं बिना पंजीकरण अपनी सेवाएं संचालित नहीं कर सकेंगी।

पंजाब स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

अथॉरिटी की इस पहल का उद्देश्य मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके साथ ही मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के अधिकारों, सम्मान, उचित उपचार और पुनर्वास को सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन संबंधित प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किए बिना मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित या संचालित नहीं कर सकता।