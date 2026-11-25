डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन की तैयारियों के तहत पंजाब किंग्स ने अपने सहयोगी स्टाफ में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पारस म्हाम्ब्रे को गेंदबाजी कोच और राजीव कुमार को फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। यह दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ियों जेम्स होप्स और ब्रैड हैडिन का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले महीने ही अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले। जिनमें उन्होंने 2 विकेट लिए। 3 वनडे मैच भी खेले, जिनमें 3 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 91 मैचों में 284 विकेट तथा लिस्ट-ए क्रिकेट में 83 मैचों में 284 विकेट चटकाए हैं।