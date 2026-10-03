एशिया कप के सितारे अभिषेक और अर्शदीप ने किया पंजाब का नाम रोशन, अब PCA करेगा सम्मानित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एशिया कप में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पंजाब के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह का पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) भव्य सम्मान करेगा। पीसीए अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

मेहता ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर देश और पंजाब का नाम रोशन किया है। दोनों खिलाड़ियों के घरेलू मैदान पर लौटने पर विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी तारीख और कार्यक्रम की रूपरेखा जल्द ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तय की जाएगी।

अभिषेक ने सर्वाधिक छक्क लगाए एशिया कप में 300 से अधिक रन बनाए और सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने सुपर-4 मुकाबलों में शानदार अर्धशतक जड़े। पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों पर 74 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों पर 75 रन की आक्रामक पारियां खेलीं