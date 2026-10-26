इकाना स्टेडियम में महिला टी-20 ट्रॉफी का आगाज, 8 टीमों के बीच होगा मुकाबला; आज खेले जाएंगे चार मैच

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इकाना स्टेडियम में सोमवार से सीनियर वीमेंस टी-20 ट्राफी के एलीट ग्रुप मुकाबलों का रोमांच शुरू होगा। टूर्नामेंट में आठ टीमें खिताब की दावेदारी के लिए मैदान पर उतरेंगी। पहले दिन चार मैच खेले जाएंगे।

प्रतियोगिता के आगाज से पहले रविवार को इकाना में खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। बल्लेबाजों ने नेट्स पर बड़े शाट लगाकर अपनी तैयारियों को धार दी, जबकि गेंदबाजों ने लाइन-लेंथ और गति पर काम किया। खिलाड़ियों ने रनिंग के साथ अभ्यास शुरू किया।