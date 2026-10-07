लखनऊ में इकाना स्टेडियम से प्लासियो की ओर जाने वाले मार्ग पर भरा गोमती नदी का पानी, यातायात धीमी गति से संचालित

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को इकाना में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरिज का पहला मैच समाप्त होने के बाद बुधवार से गोमती नगर एक्सटेंशन क्षेत्र में नदी का पानी बढ़ने लगा है।

इकाना स्टेडियम से प्लासियो की ओर जाने वाले मार्ग पर गोमती नदी का पानी भर गया है। यहां पर सोमवार को भी पानी भर गया था, लेकिन कई पंप लगाकर इसको खाली कराया गया और मंगलवार तक पानी को नियंत्रित किया गया।

गोमती नदी में आई बाढ़ का पानी शहर के सबसे पॉश पलासियो मॉल तक पहुंच गया है। इकाना स्टेडियम के तीनों तरफ पानी घुस चुका है। बिल्डिंग अभी सुरक्षित है। पलासियो मॉल के तीन साइड में पानी ही पानी है। अब बाढ़ का कहर सिर्फ लखनऊ के उत्तर ही नहीं बल्कि शहीद पथ के पूर्वी इलाकों तक फैल गया है। कृपया सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें।

बुधवार शाम को इकाना स्टेडियम से प्लासियो की ओर जाने वाले मार्ग पर गोमती नदी का पानी भरने से यहां पर यातायात धीमी गति से संचालित किया जा रहा है। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने इसका लेकर एडवाइजरी जारी की है, यहां पर यातायात धीमी गति से संचालित हो रहा है।

यातायात पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है तथा यातायात को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील है कि सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, गति नियंत्रित रखें तथा अनावश्यक रूप से उक्त मार्ग पर रुकने से बचें।