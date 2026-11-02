पंजाब में AAP को बड़ा झटका, 2 दिन में 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा; कुंवर विजय प्रताप ने छोड़ा विधायक का पद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए दो वरिष्ठ अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरकार ने डॉ. अनिल कुमार गोयल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक का अस्थायी कार्यभार सौंपा है।