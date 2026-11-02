पंजाब में AAP को बड़ा झटका, 2 दो दिन में 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा; अब कुंवर विजय प्रताप ने छोड़ा विधायक का पद

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर शुरू हुई बगावत अब पार्टी के लिए नई चुनौती बनती जा रही है। 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद दो विधायकों चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा के पार्टी छोड़ने के अगले ही दिन अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे पंजाब विधानसभा के स्पीकर को भेजा है। खास बात यह है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में पार्टी नेतृत्व को शामिल नहीं किया और न ही पार्टी के किसी पदाधिकारी के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजा। इस तरह दो दिन में आप के तीन विधायकों के इस्तीफे से पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक नवंबर 2026 को अमृतसर से अपना इस्तीफा जारी किया। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वह एक नवंबर से सदन की सदस्यता छोड़ रहे हैं। यह पत्र ई-मेल, वाट्सएप और भारतीय डाक के माध्यम से स्पीकर को भेजा गया है।

नशा, फिरौती व गैंगस्टरवाद पर उठाया सवाल कुंवर विजय प्रताप ने अपने संदेश में पंजाब में नशा, फिरौती, गैंगस्टरवाद और भ्रष्टाचार को बड़ी चुनौती बताते हुए इनसे राज्य को बाहर निकालने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई। उन्होंने दावा किया कि विधायक के रूप में उन्होंने अपने 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राजनीति से माई-बाप संस्कृति को खत्म करना और जनता को अपना प्रेरणास्रोत मानकर काम करना रही है।

आज भाजपा में जा सकते हैं जौड़ामाजरा और पठानमाजरा इससे पहले रविवार को समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोनों सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पठानमाजरा ने इसकी पुष्टि की है। दोनों विधायकों ने आप नेतृत्व पर पंजाब के हितों की अनदेखी और दिल्ली से पंजाब की राजनीति चलाने के आरोप लगाए हैं।