पंजाब में पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के घर ईडी का छापा, सुबह- सुबह 3 गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी

हजारी लाल, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में सोमवार सुबह उस समय हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर दबिश दी।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे तीन गाड़ियों में ईडी के अधिकारी जोधा मल रोड स्थित अरोड़ा के आवास पर पहुंचे और सीधे घर के अंदर दाखिल हो गए।

सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। आवास के आसपास सुरक्षा जवानों की तैनाती कर दी गई है और घर को घेर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सुंदर शाम अरोड़ा भी उस समय अपने आवास के अंदर ही मौजूद थे।