'जहां मिले वहां मारो...', पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को करणी सेना ने दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवादाता, चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को इंटरनेट मीडिया पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कटारिया की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। उन्होंने इसे लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से भी इनकार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि मामला संज्ञान में है और इंटरनेट मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि पोस्ट किस अकाउंट से और किन परिस्थितियों में की गई। इसमें किसी प्रकार की साजिश या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की मंशा तो नहीं है।