    'जहां मिले वहां मारो...', पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को करणी सेना ने दी जान से मारने की धमकी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:01 AM (IST)

    पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। करणी सेना के राज शेखावत के नाम से एक पोस्ट में कटारिया के खिलाफ ...और पढ़ें

    पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया (File Photo)


    जागरण संवादाता, चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को इंटरनेट मीडिया पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कटारिया की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। उन्होंने इसे लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से भी इनकार किया है।

    पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि मामला संज्ञान में है और इंटरनेट मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि पोस्ट किस अकाउंट से और किन परिस्थितियों में की गई। इसमें किसी प्रकार की साजिश या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की मंशा तो नहीं है।

    उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर को गोगुंदा में एक कार्यक्रम में राज्यपाल कटारिया ने महाराणा प्रताप और उनके शासनकाल को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नाम से किए गए एक पोस्ट में कटारिया के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का प्रयोग किया गया है। पोस्ट में लिखा है- 'सुन रे गुलाबचंद, तेरी औकात में रह करणी सैनिकों, मारो रे इसे जब और जहां मिलें। पुलिस मामले की जांच कर रही है।