डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द मास्टर कैडर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भर्ती से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सहयोग मिल सकेगा।

बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक युवाओं को 71 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुकी है। रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।