भूजल बचाने की दिशा में कदम, 100 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली; 90 हजार एकड़ तक पहुंचेगा पानी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में भूजल पर किसानों की निर्भरता घटाने और नहरी सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 100.65 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को नहरी पानी उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सोमवार को पंजाब भवन में इसकी जानकारी दी।



पहली परियोजना के तहत करीब 60 वर्ष पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की 64.11 करोड़ रुपये की लागत से कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। इससे फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों की 69,967 एकड़ कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटरी की जल वहन क्षमता 154.50 क्यूसेक से बढ़ाकर 248.69 क्यूसेक की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

दूसरी परियोजना 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसके तहत पटियाला जिले में हरियाणा सीमा से सटे 20 गांवों के 20,719 एकड़ क्षेत्र को पहली बार नहरी पानी मिलेगा। इनमें कपूरी, सराला कलां, कमालपुर, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, नारायणगढ़ और शेखूपुर सहित अन्य गांव शामिल हैं। पानी को लिफ्ट कर पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।