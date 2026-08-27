पंजाब में कर्मचारियों की हड़ताल पर गरमाई सियासत, राजा वड़िंग बोले- कर्मचारियों के साथ हुआ अन्याय
राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार पर कर्मचारियों की मांगें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने डीए बकाया जारी करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग का समर्थन किया।
HighLights
राजा वड़िंग ने AAP सरकार को कर्मचारियों की हड़ताल पर घेरा।
कर्मचारियों को लंबित मांगों के लिए आंदोलन को मजबूर होना पड़ा।
पुरानी पेंशन योजना और डीए का वादा पूरा नहीं हुआ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगों और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों की महा हड़ताल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।
राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें आंदोलन करने और अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है।
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पुरानी पेंशन योजना लागू करने का किया था वादा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता बकाया अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
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आम लोग हो रहे परेशान
वड़िंग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस कर्मचारियों और पेंशनरों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता कर्मचारियों के जायज अधिकारों की लड़ाई में उन्हें पूरा समर्थन देंगे। वड़िंग ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेकर हड़ताल समाप्त करवाने की दिशा में कदम उठाए जाएं।