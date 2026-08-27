पंजाब में कर्मचारियों की हड़ताल पर गरमाई सियासत, राजा वड़िंग बोले- कर्मचारियों के साथ हुआ अन्याय

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगों और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों की महा हड़ताल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें आंदोलन करने और अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है।